Sinterklaasjournaal met Brabantse burgemeesters en kinderen: 'Erg leuk'

De burgemeesters van Grave, Someren, Asten, Moerdijk, Alphen-Chaam, Geldrop-Mierlo en die uit Mill en Sint Hubert, Grave, Sint Anthonis, Zundert, Valkenswaard, Boxmeer en Cuijk. Brabant was uitstekend vertegenwoordigd bij de landelijke Sinterklaasintocht. Meerdere burgemeesters bezochten samen met kinderen uit hun gemeente het Pietenhuis. De Sint werd overladen met cadeaus.

De burgemeester van Alphen-Chaam die de Sint een wielertenue met Pietenmuts gaf... zal het een hoogtepuntje voor de Sint zijn? Of gaat hij toch voor de gratis wasbeurt voor de stoomboot die hij van de burgervader van Moerdijk kreeg? Of voor het klokje uit Asten of de ontbijtkoek uit Geldrop-Mierlo?

De concurrentie is groot, zo was er ook een rode hoodie met logo van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk die hij van vijf burgemeesters kreeg, verpakt in een grote witte doos.

De burgemeesters lieten hun beste acteerwerk zien. "Het was bijzonder om mee te doen", zegt Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer. Hij was net als de burgervaders van Cuijk, Mill en Sint Hubert, Grave en Sint Anthonis dinsdagavond ook al te zien in het Sinterklaasjournaal. De vijf gemeenten worden op 1 januari samengevoegd.

Stoeien

"We hadden ons vanwege die samenvoeging aangemeld en zijn uitgekozen. We hadden allemaal een bordje met onze huidige gemeentenaam bij", legt hij uit. Die werden daar achtergelaten. "En we kregen van de Sint een nieuw bordje. We moesten nog even stoeien wie van de vijf die mocht hebben, maar dat is niet uitgezonden", zegt Van Soest.

Terwijl de opnames van dinsdagavond een paar keer over moesten omdat er een auto langskwam of vliegtuig overkwam, moest voor de opnames van zaterdag alles in één keer goed zijn. "Ik ben tevreden over het resultaat. We hebben er al heel veel reacties op gekregen. Ik heb de uitzending net gezien", zegt Van Soest. "Het was een goede promotie van de nieuwe gemeente."

In totaal mochten dertig Nederlandse burgemeesters op bezoek bij de Sint. En dan was er ook nog de Bredase Klaas Dijkhoff, met een hoofdrol als burgemeester van het fictieve Lazerom. "Brabant was goed vertegenwoordigd", vindt Van Soest.

Hand van de Sint

Sophie Vos (9) uit Grave was één van de kinderen die mee mocht naar het Pietenhuis. Via haar oom Rick geregeld, die wethouder is in de gemeente en daardoor een goed woordje voor haar deed bij de burgemeester.

"Heel leuk", zegt Sophie over het bezoek aan het Pietenhuis. "Ik mocht de Sint een hand geven en we hebben een puzzel gemaakt van blokken, die de gemeentenaam vormden." Ze moest lang geheim houden dat ze de Sint zou bezoeken, maar nu hebben al haar vrienden en klasgenootjes haar op de nationale tv gezien. "Ik heb al heel veel reacties gekregen."