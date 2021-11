Schennispleger opgepakt, al maanden meldingen over masturberende man

(archieffoto: Flickr/JonCandy) vergroot

In Eersel is vrijdag een schennispleger opgepakt. Dit nadat er al drie maanden meldingen binnenkwamen van een man die in het openbaar masturbeerde in de omgeving van Eersel, Knegsel en Duizel. Hij bekende na zijn aanhouding 'het feit van vrijdag'.

Nadat de politie vrijdag een melder had gesproken, werd in de omgeving gezocht naar de man. Agenten zagen hem even later fietsen. Hij verzette zich bij zijn aanhouding. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen.



Er wordt nog bekeken of hij de man is die zich eerder ook al openlijk aan zichzelf vergeep in de omgeving.



