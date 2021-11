FC Eindhoven wint met 5-1 in voorlopig laatste duel met publiek

Jort van de Sane viert zijn tweede goal (foto: Orange Pictures) vergroot

FC Eindhoven heeft zaterdag in eigen huis met 5-1 gewonnen van FC Dordrecht. In de eerste helft schoot de thuisclub al vier keer raak. Het was de laatste voetbalwedstrijd met publiek voorlopig, de komende drie weken zijn fans zowel in het betaalde voetbal als in het amateurvoetbal niet welkom, als onderdeel van de lockdown die zaterdagavond inging.

ANP & Marjanka Meeuwissen Geschreven door

Joey Sleegers opende na een klein kwartier spelen, met zijn zevende treffer van het seizoen, de score. De middenvelder schoot hard en laag raak, nadat de bal voor zijn voeten was gekomen na een gekraakt schot van afstand. Hekkensluiter Dordrecht kon de schade niet beperkt houden tot die ene treffer. Jort van der Sande zorgde na een half uur voor de 2-0 en Mawouna Amevor kopte in de 37e minuut de 3-0 binnen. Van der Sande bepaalde met zijn tweede doelpunt de ruststand op 4-0. Kleinzoon Willy van der Kuijlen scoort ook

Na rust moesten de ruim 2000 Eindhovense fans meer geduld opbrengen, pas in de blessuretijd kwam er nog een doelpunt van invaller Mitchel van Rosmalen, de kleinzoon van Willy van der Kuijlen. Dordrecht deed daarvoor via de Belg Jacky Donkor nog iets terug. Het duel begon een uur eerder dan gepland, om zo nog net een laatste keer met publiek te kunnen spelen. De nieuwe regels gingen om zes uur in, toen had het laatste fluitsignaal al geklonken. "Ik ben blij dat we nog een keer met publiek kunnen spelen. De laatste keer voorlopig, laten we er iets moois van maken", zei Rob Penders, de trainer van FC Eindhoven, vooraf. Dat is met vijf doelpunten gelukt. FC Eindhoven sluit door de winst aan bij de subtop en staat voorlopig vijfde.



Nog een laatste keer met publiek voorlopig (foto: Orange Pictures). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.