Fikse schade na brand in basisschool Eindhoven: school maandag niet open

Bij basisschool De Vijfkamp aan de Waddenzeelaan in Eindhoven woedde zondagmorgen een uitslaande brand. Het vuur werd rond zeven uur zondagochtend ontdekt. De directiekamer van de school voor speciaal onderwijs brandde uit. De brandweer wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De directeur van de school, Anneke van Ooijen, laat weten dat de school maandag in elk geval niet open gaat.

Ze noemt de brand voor haar leerlingen 'traumatisch'. Naast de directiekamer zit de bibliotheek van de school. Ook deze liep behoorlijk wat schade op. Het gaat dan met name om rook- en roetschade. Dat geldt ook voor de rest van het schoolgebouw.

Rond kwart voor negen was de situatie in de school onder controle. Een half uur later gaf een woordvoerder aan dat de brandweer bezig was de spullen in te pakken. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen uit om het vuur te bestrijden.

Politie doet onderzoek

De politie laat weten dat het mogelijk om brandstichting kan gaan. Ze doet daarom onderzoek.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel is een brandweerman bij het blussen onwel geworden. Hij is nagekeken in de ambulance en uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.