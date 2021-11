Klasgenoot in tranen na dodelijk ongeluk: 'Het waren heel aardige jongens'

Diverse mensen bezochten zondag de plaats van het dodelijke ongeluk in Helmond (foto: Noël van Hooft). vergroot

In tranen kwam een jongen zondagochtend een kijkje nemen in de Heeklaan in Helmond waar zaterdagnacht drie tieners om het leven kwamen. Zij botsten met de auto waarin zij zaten frontaal op een ambulance. Een van de slachtoffers was een klasgenoot van de jongen. "Ik was door mijn moeder gebeld over wat er gebeurd was", vertelde hij. "Ik was weleens met deze jongens op een feestje. Het waren heel aardige jongens."

Ook onder de bewoners van de Heeklaan is het dodelijke ongeluk het verhaal van de dag. Een man schrok rond kwart over twaalf 's nachts van de enorme klap die hij ineens hoorde. Toen hij naar buiten keek, zag hij dat een automobilist frontaal tegen de ambulance gebotst was. In de auto zaten vier tieners. Drie van hen kwamen bij de botsing om het leven. "Ik dacht meteen: dit is foute boel. Ik belde direct 112, maar ik kwam er niet doorheen. Waarschijnlijk omdat iedereen op dat moment aan het bellen was vanwege dit ongeluk." Hij besloot niet zelf naar de plaats van het ongeluk te lopen. "Ik zag van een afstand al een wit laken. Ik wist meteen: dit is niet goed."

"Ik zag van een afstand al een wit laken."

De dodelijke slachtoffers zijn twee jongens van 15 en 16 jaar oud uit Eindhoven en een 16-jarige uit Nuenen. De Nuenenaar bestuurde de auto op het moment van het ongeluk, zo laat de politie weten. De vierde inzittende, een 15-jarige Eindhovenaar, raakte zwaargewond maar zijn toestand was zondagochtend niet meer kritiek. Uit een eerste onderzoek blijkt volgens de politie dat de auto waarin de jongens zaten op de verkeerde weghelft reed op het moment dat het ongeluk gebeurde.

"Hier wordt vaak harder gereden dan 50 kilometer per uur."

Het gaat volgens de buurtbewoner wel vaker mis in de Heeklaan in Helmond. Onder meer in 2019, toen een scooterrijder daar frontaal op een bestelbus botste, en in 2016. Toen raakten twee automobilisten gewond bij eveneens een frontale botsing. Die ontstond nadat een van hen de macht over het stuur verloor. "Je mag hier 50 kilometer per uur rijden, maar hier wordt vaak harder gereden", benadrukt de buurtbewoner. Of er in dit geval ook te hard gereden is, wordt onderzocht. Op de plaats waar de drie tieners om het leven kwamen, werd door de hulpdiensten een fles lachgas gevonden. "Wij onderzoeken of die van enige invloed is geweest op hetgeen er is gebeurd", laat een politiewoordvoerder weten. De aangereden ambulancemedewerkers maken het naar omstandigheden goed. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Ze werden wel ter observatie opgenomen in een ziekenhuis. Ze waren op de weg terug na een melding toen het ongeluk gebeurde. Er werd op dat moment geen patiënt vervoerd. LEES OOK: Scooterrijder zwaargewond na frontale botsing met bestelbus in Helmond Weg bezaaid met auto-onderdelen na ongeluk Helmond, twee gewonden Drama in Helmond: drie tieners overleden na botsing ambulance en auto Lachgas gevonden op plaats ongeluk in Helmond waarbij 3 tieners omkwamen

Wachten op privacy instellingen...

Diverse hulpverleners kwamen na de botsing naar de Heeklaan in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Hoe de aanrijding in de Heeklaan in Helmond kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

De botsing vond plaats in de Heeklaan in Helmond (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.