Hockeymeiden willen geen 'kanker' meer horen: 'Ik word er verdrietig van'

Hockeysters Puck de Beijer (17) en Ella Franken (16) zetten zich samen met de andere meiden van de A1 van HC Den Bosch in om het woord 'kanker' van het sportveld te krijgen. Onlangs werd hun team tijdens een wedstrijd geconfronteerd met het woord 'kankerhoer'. Nu hoort dat woord op geen enkel sportveld thuis, maar in het geval van Puck en Ella raakt het schelden hen extra. Allebei hebben ze namelijk hun moeder verloren aan de ziekte.

"Als je dat soort woorden voorbij hoort komen op het hockeyveld schrik je daar heel erg van", vertelt Puck zondag in het programma de Zuidtribune op Omroep Brabant radio. "Het haalt je uit je spel en je wordt er best wel verdrietig van."

Na de bewuste wedstrijd besloten Puck, Ella en hun teamgenoten dan ook dat het tijd was voor actie. "We hebben het er meteen na die wedstrijd met zijn allen over gehad", legt Ella uit. En sindsdien spelen de meiden hun wedstrijden met op hun shirt de badge 'tegen KK'. "Daarmee willen we uitstralen dat het schelden met deze ziekte heel heftig is en dat het niet meer moet gebeuren."

Ook doneren alle speelsters van hun team 1 euro per doelpunt dat de ploeg maakt aan KWF Kankerbestrijding. De vijf doelpunten van zaterdag hebben dus een aardig bedrag opgeleverd voor dit goede doel.

'Klein begonnen'

Puck en Ella hopen dat hun actie navolging krijgt van andere teams. Niet alleen binnen het hockey, maar binnen alle sporten. "We zijn klein begonnen door onze tegenstanders uit te dagen om in de returnwedstrijden al met zo'n badge te lopen", geeft Puck aan. Maar het zou volgens haar natuurlijk het mooiste zijn als het nog veel meer sporters en sportbonden het signaal oppakken dat schelden met dit woord 'niet oké is'.

Er zijn inmiddels al een aantal verenigingen die zich bij de meiden hebben gemeld dat ze ook willen meedoen. Zaterdag nog gaf een team aan dat zij waren uitgescholden met het bewuste woord. Ook zij gaven volgens Ella aan 'op te willen staan'.

Wil jij met je ploeggenoten meestrijden? Kijk dan op de speciale website 'Strijd mee #tegenkk!' ,een initiatief van onder meer het KWF. Daar kun je de speciale badge voor op je shirt scoren.