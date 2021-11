Ziekenhuisbaas Berden is blij met de lockdown: 'Maar wel wat laat'

Bart Berden in KRAAK. vergroot

"De overheid had beter eerder met strengere coronamaatregelen kunnen komen", vindt de ziekenhuisdirecteur. "Maar dat er maatschappelijk veel weerstand tegen is, dat is begrijpelijk. In het bedrijfsleven zijn mensen echt bedreigd in hun voortbestaan."

Marielle Bijlmakers

Bart Berden is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg van de samenwerkende ziekenhuizen in Brabant en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. In het Omroep Brabant-programma KRAAK geeft hij zijn visie op de gedeeltelijke lockdown, die sinds zaterdag geldt.

"Protesten geen aanval op de zorg"

Over het horecaprotest in de Bredase binnenstad is hij mild. "Ik denk dat mensen heel erg de behoefte hebben om te zeggen: 'Ik ben het er niet mee eens', maar ik zie dat niet als een aanval op de zorg en het zal over een paar dagen ook weer gedaan zijn", zo is de verwachting van Berden. Hij duidt het belang van een gedeeltelijke lockdown van de horeca. "Misschien zorgt het procentueel niet voor een veel lagere verspreiding van het aantal besmettingen, maar je weet dat er enkele outbreaks zullen komen en dan gaat het heel hard. Dan raken er op één plek veel mensen besmet en daarom heeft de overheid besloten om de horeca mee te nemen", aldus Berden.

"Reguliere zorg weer in de knel"

Op dit moment liggen er ruim vijftig mensen met corona op de intensive care in Brabant. Dat aantal is veel lager dan vorig jaar. Berden: "Maar toen hebben we de zorg zo afgeschaald dat we tienduizenden mensen niet hebben behandeld. Toen is de reguliere zorg in de knel gekomen en dat gebeurt nu weer." Berden besluit met een klein beetje goed nieuws. Hij verwacht dat er een einde komt aan de lockdowns. "In 2023 zullen er geen lockdowns meer zijn", zo is zijn verwachting.

