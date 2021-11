Maaike wint zilver op WK paaldansen: 'Heel gaaf om de sport te laten zien'

In het dagelijks leven is Maaike uit Tilburg advocaat bij DAF-trucks. In haar vrije tijd is ze niet met juridische zaken bezig, maar met paaldansen. En niet zonder succes. Samen met haar partner Hanka won ze zilver op het WK.

Het is warm in de studio in Tilburg waar Maaike en Hanka trainen. "Dat moet ook wel, want als de paal te koud is dan plakken we niet goed", legt Maaike uit. "Je kunt ook alleen met blote benen op de paal blijven hangen." Behendig klimt ze de paal in, om vervolgens in een cirkelende beweging er sierlijk vanaf te stappen.

Maaike begon zo'n 7 jaar geleden voor het eerst met paaldansen. Haar partner Hanka begon 15 jaar geleden. En die ervaring wierp zijn vruchten af. "Het ging allemaal een beetje anders door de coronacrisis. We moesten voor de WK een deelname-video maken", legt Maaike uit. "Die video werd later door de jury van het WK bekeken en toen kregen we dus te horen dat we zilver hadden gewonnen."

Hanka en Maaike weten nog niet wanneer ze weer meedoen aan een wedstrijd. "Maar dat maakt ook niet zoveel uit", zegt Maaike. "We willen eigenlijk heel graag een verhaal vertellen met een thema. En dat willen we op een podium laten zien."