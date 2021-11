Stiefvader: 'Levi ging naar feestje en 's nachts stond politie aan de deur'

De vier tieners die in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk ongeluk kregen in Helmond, kwamen terug van een verjaardag. De auto waarin ze zaten botste op de Heeklaan frontaal op een ambulance. Het ongeluk werd Levi, Antony en Elvis fataal. Kane raakte zwaargewond. Nick Dekkers is de stiefvader van Levi, hij kreeg de schrik van zijn leven.

