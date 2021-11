Honderden kilo's illegaal vuurwerk in huis in Ossendrecht

Foto: Politie vergroot

In een huis in Ossendrecht is zaterdag 336 kilo illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Dat meldt de politie. De bewoner, een 26-jarige man, zit vast.

De politie stelde een onderzoek in nadat er was geklaagd over vuurwerkoverlast. Met hulp van getuigen kwamen agenten zaterdag rond halfvijf aan bij het bewuste huis. De agenten vonden naast de grote partij illegaal vuurwerk ook een aantal zelfgemaakte vuurwerkbommen. Een explosievenverkenner van de politie werd opgeroepen om de situatie te beoordelen en later kwam ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) nog ter plaatse. Medewerkers namen ongeveer drieënhalve kilo van het explosieve poedermateriaal mee en vernietigden dit meteen in de buurt. Nog acht kilo explosief poeder werd in beslag genomen. De betreffende woning werd, mede vanwege de onveilige situatie, als plaats delict bestempeld en de hele nacht bewaakt.

