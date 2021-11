112-nieuws: gewonde man op straat in Tilburg • brand verwoest auto Helmond

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Gewonde man op straat Tilburg.

Auto brandt uit in Helmond.

Ook auto in Den Bosch in vlammen op.

Liveblog

07.57 Gewonde man op straat in Tilburg Op de Edisonlaan in Tilburg liep rond halfacht een gewonde man rond. Aanvankelijk hield de politie rekening met een steekpartij, maar al snel bleek dat dit niet het geval was. Om die reden wordt geen verder onderzoek gedaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

02.01 Auto brandt uit in Helmond Aan de Uithoornseweg in Helmond is zondagavond een auto uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde knal en toen ze gingen kijken, zagen ze de geparkeerde auto in lichterlaaie staan. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Het vuur is geblust en de auto wordt getakeld. Hoe de autobrand in Helmond kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot Wachten op privacy instellingen...

01.00 Treinverkeer Boxtel-Vught hervat Het treinverkeer tussen Boxtel en Vught is zondagnacht hervat. Het treinverkeer tussen deze twee gemeenten lag stil sinds tien uur zondagavond. Toen vond er een aanrijding plaats op het spoor, ter hoogte van de Laagstraat in Vught. Vervolgens werden er bussen ingezet.

23.49 Autobrand in Den Bosch In Den Bosch is zondagavond een auto in vlammen opgegaan aan de Boschmeersingel, in de wijk Kruiskamp. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in brand. Het vuur werd snel geblust, maar van de auto bleef weinig over. Volgens een correspondent zou eind augustus ook al de voorruit van deze auto vernield zijn. Van de auto aan de Boschmeersingel in Den Bosch bleef weinig over (foto: Bart Meesters). vergroot Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.