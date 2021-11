Preproloog Dakar Rally gaat weer niet door: 'Klap in het gezicht'

Door de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid kan komende zaterdag de preproloog van de Dakar Rally niet doorgaan. Het publieksevenement in Eersel, dat vorig jaar om dezelfde reden ook niet doorging, zou dit jaar gehouden worden met een record aantal deelnemers. "Het is een klap in het gezicht", zo laat de organisatie weten.

Het evenement in Eersel is een opwarmertje voor het publiek naar de Dakar Rally, de zwaarste rally ter wereld die begin januari in Saoedi-Arabië verreden wordt. De deelnemers, aangevuld met rijders van de Africa Eco Race en Morocco Desert Challenge, strijden in verschillende disciplines tegen elkaar op een twee kilometer lange zandbaan. Er komen altijd duizenden liefhebbers op af.

"Na koortsachtig overleg met diverse betrokkenen hebben we helaas moeten concluderen dat onder de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen het helaas niet mogelijk is de Preproloog 2021 door te laten gaan", zo meldt de organisatie.

"Een enorme klap in het gezicht voor iedereen die de afgelopen weken keihard heeft gewerkt om het evenement op Landgoed Duynenwater in Eersel doorgang te laten vinden. Dat we na 2020 opnieuw moeten cancellen is een enorme teleurstelling. Buiten de financiële consequenties die het voor ons heeft."

Gezondheid staat voorop

"De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal", zo valt daarnaast ook op de website te lezen. "Natuurlijk zijn we ontzettend teleurgesteld en boos dat we zo last-minute de Preproloog 2021 moeten cancellen. Ondanks de teleurstelling staan we volledig achter de lockdown light om zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en alle andere betrokken partijen staat te allen tijde voorop."