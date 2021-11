Man (52) doodgeschoten op woonwagenkamp: vijf mensen opgepakt

Er zijn vijf mensen opgepakt na de dodelijke schietpartij aan de Nieuwe Inslag in Breda zondagavond. Het slachtoffer is een 52-jarige man, zonder vaste woon-of verblijfplaats.

Na de schietpartij op het woonwagenkamp arresteerde de politie drie vrouwen en twee mannen. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot en een vrouw (42) uit Den Haag. Beide aangehouden mannen (37 en 64) komen uit Breda.

De eerste verdachte werd al kort na de schietpartij aangehouden in de directe omgeving. Dat is een bekende van het slachtoffer, liet de politie weten. In totaal werden zondagavond dus vijf mensen opgepakt.

Eind maart werd op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag ook al geschoten. Toen raakte een 33-jarige man gewond.

Beelden van het onderzoek na de schietpartij: