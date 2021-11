1/1 Stratenmaker geschept door motorcrosser in Odiliapeel

Een stratenmaker is maandagochtend aangereden door een motorcrosser. Dit gebeurde op de Rechtsestraat in Odiliapeel.

Die straat is helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden. De motorcrosser zou geprobeerd hebben om toch over die weg te rijden. Vervolgens is de stratenmaker geraakt.

Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De motorcrosser zou zijn doorgereden. Volgens een omstander zou hij op een blauwe crossmotor rijden.