Doodgeschoten man in Breda was bekende in de wereld van motorbendes

Politieonderzoek op het kamp (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Breda van zondag was Michel Weiss. Hij is een bekende in de wereld van motorbendes. Dat meldt het ANP.

ANP Geschreven door

Volgens Crimesite was Weiss oprichter van motorclub Trailer Trash Maro Djipen ('Ons Leven'), die later opging in Caloh Wagoh. De site meldt ook dat Weiss zou zijn doodgeschoten door een familielid. De politie zegt de band tussen slachtoffer en vijf aangehouden mensen nog te onderzoeken. Ook kan de politie nog niet zeggen wie de schutter was. In totaal heeft de politie vijf mensen opgepakt na de schietpartij aan de Nieuwe Inslag. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot en een vrouw (42) uit Den Haag. Beide aangehouden mannen (37 en 64) komen uit Breda. Onder de arrestanten bevindt zich volgens BN De Stem de ex-vrouw van Weiss. Eind maart werd op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag ook al geschoten. Toen raakte een 33-jarige man gewond. LEES OOK: Man op straat doodgeschoten in Breda, verdachte aangehouden

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.