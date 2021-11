Jacques heeft een droom en jij kan hem (aan pennen) helpen

Jacques Lenaers uit Vlijmen heeft zeker 265.000 pennen. Hij heeft daarmee de grootste verzameling van Nederland. Maar zijn droom is om de allergrootste pennenverzameling ter wereld te hebben en daar kan hij wat hulp bij gebruiken.

De zolder van Jacques is een walhalla voor de verzamelaar. Er staan maar liefst 265.000 pennen alfabetisch gerangschikt op kleur en soort. "Ik heb alles zelf geteld", vertelt hij trots in het televisieprogramma 't Brabants Buske. "Het is gewoon een mooie hobby. Ik ben er zeker een paar uur per dag mee bezig." En dat doet Jacques al elf jaar.

"Ik zit bij een vereniging met 125 leden", vertelt hij. "We wisselen onderling pennen uit. Ook verzamelen we pennen in die kapot zijn en die worden vervolgens gerecycled. Het geld dat we daarmee ophalen, doneren we aan het Kankerfonds." Het is voor Jacques heel duidelijk: "Geld maakt niet gelukkig, maar pennen wel."

"Het is wel een beetje uit de hand gelopen", lacht hij. Toch is het voor de verzamelaar uit Vlijmen nooit genoeg. Hij heeft een duidelijk doel: de grootste verzamelaar van de wereld worden. Nu is hij de grootste pennenverzamelaar van Nederland, maar hij wil een verzamelaar uit Denemarken van de troon stoten. Daarvoor moet hij wel wat pennen erbij hebben, want de Deen heeft er 500.000.

Stuur je pennen op!

Dus heb jij nog wat pennen thuis rondslingeren? Jacques maak je er enorm blij mee! Stuur ze op naar:

Omroep Brabant

t.a.v. Pennenverzameling ‘t Brabants Buske

Science Park Eindhoven 5550

5692 EL Son