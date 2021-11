Aardbeving in Bladel niet opgevallen, maar toch uniek

Een aardbeving met een kracht van 2,6: het klinkt misschien spectaculair, maar niemand in Bladel merkte er zondagnacht iets van. Toch is dit natuurverschijnsel uniek in onze provincie. "De vorige beving die echt opviel in Brabant, was in 1932", zegt Läslo Evers, hoofd Seismologie bij het KNMI.

In 1992 was de zwaarste aardbeving tot nu toe in ons land, maar daarvan lag het epicentrum in Limburg. Zestig jaar eerder was er bij Uden en Schijndel een beving, waarvan naschokken nog een week later plaatsvonden.

Zondagnacht vond de aardbeving plaats op negen kilometer diepte en was volgens Evers daarom nauwelijks te merken. "Ik sluit niet uit dat een paar mensen iets hebben gemerkt, maar een kracht van 2,6 is op die diepte niet vaak voelbaar." Ter vergelijking: aardbevingen in Noordoost-Groningen vinden vaak plaats op ongeveer drie kilometer diepte en zijn daarom veel beter te voelen.