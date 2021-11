Huizen ruilen wordt steeds populairder: 'Ik kan nu eindelijk verhuizen'

Nu het vrijwel onmogelijk is om een huurhuis te bemachtigen, zoeken steeds meer mensen naar andere manieren om aan een woonruimte te komen. Woningruil bijvoorbeeld. Via speciale Facebookgroepen proberen mensen met elkaar van huis te ruilen. "Ik ben al ruim twee jaar lid en heb eindelijk iemand gevonden om mee te ruilen", vertelt Brenda uit Eindhoven.

Op Facebook zijn er minstens tien groepen die zich richten op woningruil binnen Brabantse steden. Vele duizenden mensen zijn lid van zo’n groep.

Zo heeft 'Woningruil omgeving Brabant' ruim 2600 leden. De groep is drie jaar geleden opgericht door Maarten van Rhee. Toen hij zijn eigen huis wilde ruilen, kwam hij er namelijk achter dat meer mensen hier interesse in hadden. "Gemiddeld zijn er via deze groep twee of drie huizenruilen per maand. Het loopt best lekker dus."

Sinds dit jaar ziet Maarten dat er steeds meer mensen interesse krijgen in deze vorm van huizenjacht. "Het is wel flink gestegen. Als ik naar de leden van mijn groep kijk, zijn er alleen al de afgelopen twee maanden ruim zestig mensen bij gekomen. Normaal gesproken ligt het tussen de vijftien en twintig leden per maand."