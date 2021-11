Jeugdtrainer Danjuma: 'Hij was in de F-jes al heel goed'

Twee jaar lang trainde Ron Smits Oranje-international Arnaut Danjuma. De in Oss geboren voetballer liet al in zijn jonge jaren op de velden van RKSV Margriet zien over uitzonderlijk talent te beschikken. Dat de linksbuiten nu furore maakt in het Nederlands Elftal, verbaast de jeugdtrainer dan ook niet.

“Danjuma zat op dat moment nog in de F6. Maar daar heeft hij maar twee wedstrijden meegedaan. Ik heb hem gelijk naar de F3 gehaald, het selectieteam voor de eerstejaars F-jes. Zelfs daar was hij eigenlijk al te goed voor.”

Wat Smits de jonge Groeneveld zag doen, had hij nog nooit eerder gezien. “Hij was in de F-jes al exceptioneel goed. Hij maakte acties die ik bij de senioren nog niet had gezien. Ik vroeg mij regelmatig af hoe dit mogelijk was. Hij is de beste speler die ik ooit heb mogen trainen.”

In de regio werd er niet meer gespeeld tegen RKSV Margriet, maar RKSV Arnaut. “Hij deed alles in het elftal. Arnaut wilde verdedigen, corners nemen, acties maken en vooral veel scoren. Hij was toen altijd al chagrijnig als we niet wonnen. Hij had een winnaarsmentaliteit die je niet snel zag op die leeftijd.”

Na één jaar in de F3 ging Danjuma naar de F1 van RKSV Margriet. “Hij was eigenlijk nog te jong om al naar de F1 te gaan, maar ook daar stak hij er met kop en schouders bovenuit. Dan wonnen we wedstrijden met 8-0 en scoorde Arnaut er zeven en gaf hij de assist bij de achtste treffer.”