Hoe een middeleeuwse kerk opnieuw wordt verzwolgen door het water

In de donkere diepe crypte van de middeleeuwse Geertruidskerk in Geertruidenberg stijgt het water snel, uit de luidsprekers klinken angstkreten én op de middeleeuwse muur komt een muur van water op je af. Tijdens de expositie Op Drift wordt de kerk opnieuw getroffen door de vloedgolf van de Sint Elisabethsvloed. Voor bezoekers van de expositie lijkt er geen ontsnappen aan. Peter Slegers: “Als je afdaalt in de crypte wordt je in een enorme draaikolk gezogen. Maar er is goed nieuws, je komt weer boven."

Het water dat in een spectaculaire lichtshow de kerk indondert, is wel het meest in het oog springende van deze expositie die ruim tien maanden in de kerk te zien zal zijn. “Maar, het is veel meer dan dat alleen”, benadrukt de druk heen en weer lopende Peter Slegers. “We vertellen het verhaal waarom die vloed zes eeuwen geleden zo kon toeslaan, maar brengen ook de huidige stijging van de zeespiegel in beeld.”

“Kijk daar”, wijst Slegers naar een filmpje op een monitor. “Daar zie je hoog en droog Pieter de postbode op de uitkijk zitten. Hij waarschuwt ons al het water eraan komt, hij zit er al honderd dagen.”



Op 18 november is het precies zes eeuwen geleden dat de Sint Elisabethsvloed een enorm gebied onder water zette. Een gebied dat we nu kennen als de Biesbosch. Op 18 november zou dan ook de officiële opening van de expositie zijn. Maar die gaat vanwege corona niet door. Met QR-code is Op Drift vanaf 19 november wel te bezoeken.

Intrigerend

De voorbereiding van deze enorme expositie heeft maanden tijd gekost en na verluid ook veel geld: zo’n honderdduizend euro. “Het blijft natuurlijk heel intrigerend dat recreanten die zomers door de Biesbosch varen, misschien wel over een kerk of een dorp varen dat destijds verloren is gegaan door de Sint Elisabethsvloed”, aldus Paul Koedijk. Hij weet ook weet te vertellen dat je in de weken na de ramp in 1421 vanaf de kerktoren uitkeek over een enorme waterplas.

Behalve de expositie in de Geertruidskerk gaat ook in het Biesboschmuseum een tentoonstelling van start over de Sint Elisabethsvloed. Ook zijn er de in de aanloop naar de herdenking nogal wat boeken verschenen - ook wetenschappelijke - over de vloed van zes eeuwen geleden.

De belangrijkste nieuwe conclusies uit die stroom van publicaties: het viel wel mee met het aantal slachtoffers. Het waren er geen duizenden, maar waarschijnlijk 'slechts' enkele tientallen.

