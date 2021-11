Gerard heeft 18.000 stropdassen: 'Mijn favoriet is van Buckingham Palace'

Gerard Rovers (76) uit Roosendaal heeft flink keuzestress met de feestdagen. Welke stropdas gaat hij dragen? Normaal gesproken zou je denken hoe moeilijk is het nou om een das uit te zoeken. Gerard is alleen een echte verzamelaar en heeft maar liefst 18.000 dassen bij elkaar verzameld. Zie daar maar eens de juiste uit te kiezen.

Op de zolder van Gerard Rovers staan stapels met dozen en in iedere doos zitten weer een aantal kleine doosjes, allemaal vol met dassen. Het is een echte passie waar Gerard in 1992 al mee begon.

Die specialisatie vond Gerard in Philipsdassen. “Een goede vriend van mij had een hele verzameling Phillipsdassen. Hij was zwaar kankerpatiënt en toen hij overleed vroeg zijn vrouw aan mij: 'Wanneer kom je de dassen halen?'", zegt Gerard met een brok in zijn keel. “Veertien dagen later was ik in het bezit van zijn dassen. Dat waren er 396.”

Zo zette Gerard de Philipsverzameling van zijn overleden vriend voort en met succes. In de tussentijd heeft Gerard er zo'n vijftig nieuwe Philipsdassen bij.

De favoriete das van Gerard is er niet eentje uit zijn specialisatie, maar is wel heel bijzonder. Zo bijzonder dat hij hem nooit draagt. “Mijn favoriete das is een bedrijfsdas van Buckingham Palace. Deze heb ik van de dochter van een kennis van mij gekregen. Zij werkt daar."