Hamsters gedumpt bij Udense kinderboerderij, maar die wil ze niet hebben

Bij de kinderboerderij in Uden zijn in een week tijd acht hamsters gedumpt in het caviahok. De dumper staat op camerabeelden. Via Facebook probeert de kinderboerderij in contact te komen met de 'jongeman'. De diertjes zijn inmiddels opgehaald door de dierenambulance, want de kinderboerderij wil ze niet hebben.

Het achterlaten van hamsters bij de kinderboerderij is misschien goed bedoeld. Het is immers beter dan de dieren dumpen in de natuur en bij de kinderboerderij krijgen de dieren voeding en verzorging. Toch is de kinderboerderij niet blij met de diertjes. "Hamsters zijn geen leuke dieren. Overdag slapen ze, dan hebben wij er als kinderboerderij niets aan", legt aftredend voorzitter Luc van de Brule uit. De cavia's, die groter zijn dan hamsters, ondervonden geen last van het onverwachte bezoek. "Ze doen elkaar niets." Vier hamsters

Ruim een week geleden trof een vrijwilliger van de kinderboerderij vier hamsters aan tussen de cavia's. "Daarna kwamen er ineens vier bij", merkt Van den Brule op. "Toen zijn we toch gaan denken: wie doet nu zoiets?" De dierenambulance heeft de acht hamsters inmiddels opgehaald, maar bij de kinderboerderij zit de hamsterdump toch niet lekker. Van den Brule wil de persoon graag aanspreken.

