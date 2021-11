Zo roofden drie mannen in Tilburg een bestelbusje leeg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Wie herkent de mannen die in Tilburg een bestelbusje leegroofden?

Het was een ware plaag in september en oktober in Tilburg. Op grote schaal werden er werkbusjes opengebroken en leeggehaald. Misschien ook wel het zwarte bestelbusje dat aan het Abdij van Rijnsburgplein stond geparkeerd? Bureau Brabant heeft beelden waarop deze kraak is te zien. Wie herkent deze daders?

In de uitzending van Bureau Brabant zijn drie mannen te zien die het dinsdagavond 7 september op de zwarte bestelbus hebben gemunt. De beelden brengen hun werkwijze goed in beeld. Een van de drie daders scharrelde eerst wat rondom de bestelbus en brak daarna de schuifdeur open. Vervolgens kwamen zijn twee handlangers te voorschijn en in een mum van tijd was de bestelbus leeggeroofd. Onder meer een cirkelzaag, schuurmachine, boormachine, acculaders en een decoupeerzaag worden uit de bus gestolen. Herkent u de daders op deze nachtelijke beelden?

Wie herkent de daders van de diefstal uit een bestelbus in Tilburg? vergroot

