Wolf slaat weer toe in Lierop, weer schaap doodgebeten

Opnieuw heeft een wolf toegeslagen in Brabant. Afgelopen nacht werd een schaap doorgebeten in een weiland in Lierop, vorige week vrijdag- en zaterdagnacht was het raak in hetzelfde dorp en in Someren. “Er stonden hekken, maar die wolf is zo ontzettend slim”, zo zegt schapenhouder en dierenarts Niels Groot Nibbelink. Vorig jaar sloeg dezelfde wolf ook bij hem toe.

Zo stonden er speciale stroomhekken op het weiland waar hij dit weekend toesloeg. Die hekken heeft Groot Nibbelink zelf ook. “Die wolfwerende netten zijn beschikbaar gesteld via de provincie. Ik heb zelf verschillende stukjes wei waar de schapen grazen, dus verzet ook die hekken ieder paar weken als ik de schapen verplaats. Maar je moet het hekwerk eigenlijk wel iedere dag controleren, want zodra het gras de hekken raakt, wordt de stroom via het gras afgevoerd en kan de wolf er gewoon overheen springen.”

Hij maakte melding van de aanvallen op een speciale waarnemingspagina voor wolven in Nederland. “Na iedere aanval wordt het DNA in de bijtwond bekeken. Daardoor weten we dat steeds dezelfde wolf aanvalt. Het is een ontzettend slim dier. Hij weet allerlei maatregelen te omzeilen.”

Dat is waarschijnlijk ook afgelopen weekend gebeurd. “Of hij heeft ergens een gaatje gevonden of is er onderdoor gekropen. Die wolf ziet overal kansen. Van wapperende aluminiumstroken of oude jassen met een mensengeur trekt hij zich ook niets aan.”

Groot Nibbelink is bang dat de situatie escaleert en dat er meer wolven naar Brabant komen, zoals er ook verschillende in België actief zijn. “Je mag de wolf niet afschieten, want het is een beschermd dier. Maar wat dat wel? Alle schapenhouders zijn bang. De meesten houden schapen als hobby, net als ik. Ik heb samen met de buurman in Lierop vijftig ooien, een stuk of tien rammen en straks zeventig lammetjes. Die lammertjes exporteren we, maar wat als de wolf ze voor die tijd weer pakt?”

De wolf is geen onbekende meer in Brabant. Eerder waren er al meerdere wolven actief in de provincie. Lees er alles over in ons speciale dossier op: https://www.omroepbrabant.nl/wolven