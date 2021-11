Drie op een rij: FC Den Bosch zet opmars voort bij MVV

Steven van der Heijden scoort. Foto: Orangepictures. vergroot

FC Den Bosch is in de Keuken Kampioen Divisie aan een flinke opmars bezig. De club behaalde bij MVV Maastricht de derde competitiezege op rij: 0-1. Steven van der Heijden maakte na ruim een uur het doelpunt in De Geusselt.

ANP Geschreven door

FC Den Bosch pakte uit de laatste vijf duels in de eerste divisie 13 punten. De ploeg van trainer Jack de Gier klom dankzij die sterke serie naar de achtste plek op de ranglijst. Het duel werd vanwege het hernieuwde coronaprotocol in een leeg stadion gespeeld.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.