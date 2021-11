Sint kijkt goed uit als hij kinderen bezoekt: hij hoort bij de risicogroep

De kinderen mogen een kijkje nemen op de slaapkamer van Sinterklaas (foto: Kevin Cordewener). vergroot

Sinterklaasbezoeken aan gezinnen zien er tijdens de coronaperiode wat anders uit. De goedheiligman van de PietenClub in Bergen op Zoom moet extra voorzichtig zijn, want hij is namelijk al behoorlijk op leeftijd en hoort daarmee bij de risicogroep.

Niek de Bruijn Geschreven door

De PietenClub uit Bergen op Zoom besloot vorig jaar al geen bezoek meer te brengen aan bedrijven, scholen en verenigingen. “Corona gooide roet in het eten, om in pietentermen te blijven”, vertelt hulppiet Romano aan ZuidWest Update. De huisbezoeken gaan wel door. Er komen veel aanvragen binnen. “De behoefte aan Sint en Piet is groot.” Normaal gesproken zijn er een stuk of dertig reserveringen. Nu zijn dat er minder. Dit jaar verzorgt de organisatie namelijk alleen op 4 en 5 december huisbezoeken. Het is tevens de afscheidstour van de PietenClub. De acteur die in de huid van de goedheiligman kruipt is namelijk al op leeftijd.

De beste man valt dus in de risicogroep. Daarom vindt de organisatie het belangrijk om de maatregelen in acht te nemen. “Het staat als een paal boven water dat er aanpassingen gedaan moeten worden.” Normaal gesproken komt Sinterklaas met drie pieten langs. Nu neemt hij waarschijnlijk maar één piet mee. “We hebben ons te houden aan de maximale groepsgrootte.” Buren, neefjes en nichtjes worden daarom niet uitgenodigd. “Het gaat om de kinderen die op dat adres wonen.”

Tot slot wordt er wat anders omgegaan met het snoepgoed: in een zakje, in plaats van strooien. “Maar we zullen de kinderen nooit teleurstellen.”

