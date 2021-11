Nachtmerrie voor horrorparadijs: door coronaregels al na één dag dicht

Halloween mag dan voorbij zijn, in Bosschenhoofd kan er de hele maand nog volop worden gegriezeld bij The Horror Zone. Althans, dat was de bedoeling. Vrijdag opende het terrein vol spookhuizen na maandenlange voorbereiding voor het eerst zijn deuren, maar door de strengere coronamaatregelen blijft het voorlopig bij die ene avond. "Als ik hier zo rondloop, word ik wel wat triestig."

Na verschillende edities in Hilversum en Best, strijkt het horrorparadijs dit jaar voor het eerst neer in het West-Brabantse dorp. Wie durft, kan daar bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan een dubieuze slager of een museum in een lugubere circustent. En voor het eerst loopt er ook een route door een pikdonker bos.

Toch zal er de komende weekenden maar weinig gegild worden, vreest Koen. "We openden afgelopen vrijdag om zeven uur 's avonds, precies het moment dat de persconferentie begon. Toen hadden we al heel snel door dat we voorlopig dicht blijven."

Dat laatste is ook meteen de reden waarom The Horror Zone pas ná Halloween van start gaat. Organisator Koen van Dommelen: "Wij zijn afhankelijk van een grote groep vrijwilligers, die onze bezoekers laat schrikken. In oktober zijn zij vaak nog actief in pretparken, zoals Toverland en Walibi. Buiten die parken hebben wij het grootste griezelevenement, dus de acteurs pakken dit toetje graag mee om het seizoen af te sluiten."

Dat nieuws hakte er in. "We hebben het de acteurs pas aan het eind van de avond verteld. Op dat moment was de verslagenheid heel groot. Ik kan je vertellen dat er veel is gehuild." En ook voor de organisator zelf is het flink balen. "We zijn al sinds augustus bezig met opbouwen. En die eerste avond was zo'n feest, iedereen zat er lekker in. Als je dan meteen de boel voor een deel op moet ruimen, is dat pijnlijk."

Even hoopte Koen nog op een goede afloop. "Wij zijn in feite een interactief theater. Toen we hoorden dat de normale theaters open mochten blijven, hebben we meteen gecheckt of dat voor ons gold. Maar helaas: omdat we een evenementvergunning hebben, vallen we ook meteen onder die categorie. Dat betekent dat we uiterlijk om 18.00 uur moeten sluiten. Dat is voor ons natuurlijk geen optie."