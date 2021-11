'Heeft u klachten, laat u testen', maar een afspraak is niet zomaar gemaakt

Een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD is in Brabant knap lastig. Een week geleden kon je vanuit je woonplaats nog wel in een andere plaats in Brabant terecht. Nu lukte dat niet meer.

"Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen." Het is een oproep van de overheid maar dan moet je je wel kunnen laten testen. Proefondervindelijk kwam Omroep Brabant er dinsdag achter dat een afspraak maken zowat onmogelijk is. Als inwoner van Breda kon je één keer in Den Bosch terecht. Verder kwam er geen plekje in Brabant vrij.

Eerder deze maand stopte de GGD Brabant-Zuidoost met het testen zonder afspraak omdat het anders veel te druk en te risicovol werd op de locaties. In Eindhoven, Helmond en Eersel ben je alleen nog op afspraak welkom, maar dan moet je wel een afspraak kunnen maken.

Vragenlijst

Wie dat probeert, moet eerst online een heleboel vragen invullen:

Wat voor klachten heb je?

Ben je in de buurt van iemand met corona geweest?

Ben je gevaccineerd?

Heb je de afgelopen twee weken buitenshuis gewerkt?

Uiteindelijk log je in met je DigiD en vul je de postcode in.

Omroep Brabant test de postcode van Eindhoven. "Geen testplaats gevonden", antwoordt de app. Je mag met een andere postcode zoeken. Van Breda, Tilburg, Oss, Den Bosch tot Helmond: nergens is plek. Wanneer je wel kunt komen, wordt niet duidelijk. De app geeft het advies te bellen naar 0800-1202 om met een medewerker een afspraak te maken. Het levert niets op omdat de lijnen overbezet zijn.

Plekje vrij

In de middag komt er online eindelijk een plekje vrij. Je kunt vanuit Eindhoven de volgende dag in Oostrum terecht, bij Venray. Een kleine veertig kilometer verderop. Het plekje is snel vergeven en daarna lukt het niet meer om een afspraak te maken.

Uiteindelijk hebben we dinsdag maar eens gekeken hoe lang het duurt bij een commerciële testlocatie. Een half uur later kun je er terecht en weer een half uur daarna is de uitslag binnen die voor 98 procent zekerheid biedt.

'Uitbreiding niet nodig'

Volgens GGD Hart voor Brabant is het voor nu niet nodig om de capaciteit te verhogen. Het maken van een afspraak is volgens de woordvoerder geen probleem: "Het is druk bij de teststraten van GGD Hart voor Brabant, maar momenteel kunnen we de testvraag aan. Rond half twee vanmiddag was ongeveer de helft van de testcapaciteit voor morgen nog vrij. Dat loopt wel redelijk snel vol.''

Hoe het dan toch kan dat het dinsdag vrijwel onmogelijk was om een afspraak in te plannen, was haar onbekend. Daarvoor zou de landelijke GGD verantwoordelijk zijn. GGD GHOR heeft nog niet gereageerd op vragen.