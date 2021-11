'Oranje wint van Noorwegen', Michel van de Korput weet het zeker

Michel van de Korput in Oranje vergroot

“Ze moeten het gewoon afmaken”, zegt oud international Michel van de Korput uit Wagenberg. Met het Nederlands Elftal speelde hij in 1985 een soortgelijke wedstrijd. In de Kuip liep Oranje toen op de valreep de WK-kwalificatie mis. Deze wedstrijd heeft veel overeenkomsten met de wedstrijd die gespeeld wordt tegen Noorwegen. “Ik ben er niet te lang in blijven hangen”, vertelt de 65-jarige Van de Korput op een nuchtere toon.

De wedstrijd in België verloor het Nederlands elftal met 0-1. “De heenwedstrijd kreeg Wim Kieft al een vroege rode kaart, waardoor we al snel met tien man stonden, eigenlijk was het toen al verloren”, aldus Van de Korput. De omstandigheden rondom de return in de Kuip herinnert hij zich nog heel goed: “Het had flink gevroren, het was een erg slecht veld en het was erg koud”. Toch had Van de Korput er alle vertrouwen in dat Nederland naar het WK in Mexico zou gaan. Vlak voor tijd leek Oranje zeker van kwalificatie. Nederland stond met 2-0 voor toen België in de 85e minuut de 2-1 maakte. Door het uitdoelpunt dat dubbel telde, ging het mis voor Nederland.

“Het is Noorwegen, kom op die moeten we toch kunnen pakken!”

Van de Korput is ervan overtuigd dat het Nederlands Elftal van de Noren gaat winnen. “Het is Noorwegen. Kom op, die moeten we toch kunnen pakken!”. Op de oud positie van Michel van de Korput staat Matthijs de Ligt. Hij vervangt de geblesseerde Stefan de Vrij. “Samen met Virgil Van Dijk is De Ligt van wereldklasse, deze twee zou je in ieder team willen hebben”, stelt Van de Korput. Het cruciale duel tussen Nederland en Noorwegen staat vanavond op het programma in de Rotterdamse Kuip, zonder publiek. “Dit is een groot gemis”. Aan een gelijkspel heeft de ploeg van bondscoach Louis van Gaal genoeg om zich te plaatsen voor het WK in Quatar in 2022.

