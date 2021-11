Mannen hadden seks met 16-jarige prostituee: celstraffen geëist

De schaamte overheerst. Als ze hadden geweten dat de prostituee die ze bezochten pas 16 jaar oud was, hadden ze het nooit gedaan. De eerste twee klanten van het 16-jarige meisje uit Valkenswaard stonden dinsdag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft geen boodschap aan die schaamte en eiste gevangenisstraffen van 1 maand tot 4 maanden en werkstraffen van 240 uur.

Ze zitten er ongemakkelijk bij. De twee klanten die dinsdag naar de rechtbank zijn gekomen. Verdachte El A. slaapt slecht, heeft stress en is bang dat hij nooit meer een Verklaring Omtrent Gedrag krijg, die zo belangrijk is voor zijn werk. Met de kennis van nu, zegt hij, had hij beter moeten opletten. "Eens maar nooit weer", zegt El A.

Geen ervaring mee

Vedachte S. weet al helemaal niet wat hem overkomt. Hij is aanwezig, maar zonder advocaat. Hij wist niet eens hoe hij bij de rechtbank moest komen, zegt hij bedeesd. "Ik heb hier helemaal geen ervaring mee."

Als hij vervolgens vertelt dat hij geen advocaat heeft omdat hij die niet kan betalen, grijpt de rechtbank in. Zijn zaak wordt uitgesteld. En met een kaartje van een wel aanwezige advocaat in zijn hand, verlaat hij de zaal. Zijn zaak wordt uitgesteld, zodat hij een pro-Deoadvocaat kan zoeken.

De derde verdachte B. is er niet. Zijn advocaat wel. Ook hier wordt duidelijk dat de gevolgen van zijn bezoekjes aan de zeer jonge prostituee hem achteraf zwaar vallen. Achteraf, zegt het Openbaar Ministerie. Want het appverkeer met het meisje liegt er niet om. Het feit dat ze jong was, maakte haar aantrekkelijk.

Vergewisplicht

Ze loog over haar leeftijd. Dat deed ze al op Tinder, waar ze voor het eerst met de verdachten in contact kwam. Om zo'n profiel aan te maken, moet je meerderjarig zijn. Maar dat ze dat niet wás, hadden de klanten zelf moeten vermoeden, zegt het Openbaar Ministerie. De zogenoemde 'vergewisplicht'

De plicht die verdachte El A. bijna was nagekomen. Hij vond dat ze er jong uitzag, toen hij haar ontmoette in een hotel in Eindhoven. Toen hij daar wat van zei, viste het meisje bozig een verfrommeld papiertje uit haar tas. Een kopie van haar identiteitsbewijs. Juist omdát ze dat deed, keek de verdachte niet verder. "Als daarop staat dat ze minderjarig is, zou ze het toch niet pakken?"

Illegale prostitutie

Maar hij kwam die plicht dus niet na. Ook verdachte B. vroeg niet om een identiteitsbewijs. En dat maakt de mannen strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie.

"Deze mannen hebben een vergaande verantwoordelijkheid, al helemaal omdat ze zich bewegen op de markt van niet-vergunde prostitutie. Illegale prostitutie dus."

Verdachte B. bezocht het meisje meerdere malen. Hij haalde haar thuis op en nam haar mee naar zijn eigen woning. In de veronderstelling dat ze meerderjarig was. Ook hier overheerst de schaamte. Zijn ervaring met de politie heeft er ook in dit geval voor gezorgd dat hij nooit meer iets met prostitutie te maken wil hebben, verklaarde hij bij de politie.

Valkenburg-zaak

Het Openbaar Ministerie wil een punt maken en eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, langer dan in de Valkenburgse Zedenzaak in 2014. Toen kregen de klanten van een 15-jarige prostituee één dag cel en een taakstraf. Een straf waar volgens het OM helemaal geen afschrikkende werking van uitgaat. Daarom eist ze nu gevangenisstraffen van één tot vier maanden en daarnaast een werkstraf van 240 uur.

Vrijdag 19 november en maandag 22 november staan nog 15 verdachten voor de rechter. Zij kwamen allen in beeld toen de telefoon van het meisje werd uitgelezen door de politie.