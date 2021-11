Voor honderdduizenden euro’s aan chrystal meth gevonden in hotelkamer Breda

Foto: Politie vergroot

In een hotelkamer in Breda heeft de politie afgelopen zondagmiddag tien kilo chrystal meth gevonden. Een 31-jarige Bredanaar is aangehouden. De partij drugs werd rond vijf uur gevonden na politieonderzoek en heeft een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Op de hotelkamer vond de politie een boodschappentas en een koffer met negen diepvriesbakjes die gevuld waren met chrystal meth. De drugs zijn in beslag genomen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.