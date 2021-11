Massaal, maar stil eerbetoon voor slachtoffers dodelijk ongeluk Helmond

Foto: Corrado Francke. Foto: Corrado Francke. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Corrado Francke.

Bloemen, lichtjes en tranen in de Eindhovense Generalenbuurt dinsdagavond. Honderden mensen hielden daar een indrukwekkend eerbetoon voor de jonge slachtoffers van het fatale auto-ongeluk in Helmond zaterdag. Veel mensen dus, maar wat in eerste instantie overheerste nadat de herdenking om zes uur begon, is stilte.

In groepjes staan familie, vrienden en andere betrokkenen bij elkaar op het Cruyff Court naast basisschool Rapenland, waar het viertal vaak te vinden was. De omgekomen Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16) werden er herdacht. Ook waren er steunbetuigingen voor Kane (15) die zwaargewond in het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen ligt. Mensen staken lichtjes aan en zetten deze in de vorm van een hart op het Cruyff Court. En bij de school lagen condoleanceboeken die konden worden getekend. Het initiatief voor de herdenkingsbijeenkomst komt uit de wijk, waar twee van de vier jongens woonden en ook op de basisschool Rapenland hebben gezeten. Onder de aanwezigen ook veel supporters van PSV, de favoriete club van de jongens. Ze staken rond halfzeven vuurwerk en fakkels af. In het groene hutje in het park, de hangplek van de vriendengroep, werden kaarsen, bloemen en beeldjes gelegd. Het eerbetoon blijft, in overleg met wijkagenten en de gemeente, tot zeker zondag liggen.

