Vieze lucht in Brabant verdient meer aandacht, vinden milieuclubs

De Brabantse Milieu Federatie vindt dat de provincie Brabant meer aandacht moet besteden aan schone lucht. Dat staat in een brief die mede is ondertekend door de ANWB, het Longfonds, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en een aantal andere organisaties. Vrijdag staat de gezondheid van de Brabanders op de agenda van Provinciale Staten. "Vieze lucht is een risico voor de gezondheid", zegt Femke Dingemans van de BMF.

De provincie presenteerde in mei het Beleidskader Gezondheid. Het is een plan om de gezondheid van de Brabanders centraal te stellen in het beleid van het provinciebestuur. Het zou elke Brabander drie gezonde levensjaren extra op moeten leveren. Volgens Femke Dingemans van de Brabantse Milieu Federatie staat het stuk vol met 'mooie vergezichten' maar zou het op een aantal punten wel wat concreter kunnen.

Een probleem

Luchtverontreiniging is in Nederland een probleem. Deskundigen gaan er van uit dat vieze lucht elke Nederlander een jaar van zijn of haar leven kost. In het Beleidskader Gezondheid staat dat Brabant het op dit gebied 'minder goed' presteert dan andere provincies. Vooral het oosten van de provincie kampt met fijnstof en stikstof, allebei als gevolg van de intensieve veehouderij. Het RIVM onderzoekt of door dat fijnstof Brabanders ook sneller last hebben van corona.

Volgens de Brabantse Milieu Federatie moet de provincie de normen overnemen die de Wereld Gezondheids Organisatie op 22 september presenteerde. Die zijn strenger dan de cijfers die de Wereld Gezondheids Organisatie eerder aanhield. De norm voor stikstofdioxide werd 75 procent verlaagd, die voor verschillende soorten fijnstof daalden met een kwart of halveerden. "Er moet iets gebeuren," zegt Femke Dingemans. "Dan moet je concrete doelen stellen."

Schone Lucht

Vorig jaar was Brabant een van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Volgens minister Van Veldhoven moet de lucht overal in Nederland even schoon worden als nu op de Waddeneilanden. In oktober nam de Tweede Kamer een motie aan waarin stond dat de nieuwe normen van de Wereld Gezondheids Organisatie ook in het Schone Lucht Akkoord opgenomen moesten worden. Staatssecretaris Steven van Weyenberg beloofde de motie uit te voeren.

De BMF pleit er ook voor dat Brabant 'veilige afstandsnormen' tussen woonhuizen en veebedrijven of mestfabrieken hanteert. Dat is een belangrijke opmerking gezien de discussie die in Brabant woedt over vestigingslocaties voor mestverwerkingsinstallaties. Volgens de brief moet Brabant ook meer groen krijgen en is het belangrijk dat er meer gebeurt aan 'schone mobiliteit'.