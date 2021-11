Michael van Gerwen naar laatste zestien darters in Grand Slam of Darts

Michael van Gerwen (archieffoto: Lawrence Lustig/PDC) vergroot

Michael van Gerwen is doorgedrongen tot de laatste zestien darters in de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De darter uit Vlijmen klopte in zijn derde groepswedstrijd de Schot John Henderson met 5-1.

Might Mike denderde over de Schot heen. Eigenlijk had de darter aan één leg voldoende om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. In amper een kwartier won Van Gerwen met 5-1. Naast Van Gerwen plaatste ook Cullen voor de volgende ronde. De andere partij in deze poule tussen Lisa Ashton en Joe Cullen werd met 5-2 gewonnen door Cullen. 'Niet sprankelend'

Van Gerwen speelde naar eigen zeggen "niet sprankelend" tegen Henderson. "Maar ik win en dat is het belangrijkste. Ik wilde denk ik te graag iets moois laten zien en dat was helemaal niet nodig. Maar de wedstrijd uitgooien met 125 was wel leuk", zei hij op RTL7. Van Gerwen won het toernooi drie keer: in 2015, 2016 en 2017. De hoofdprijs is dit jaar 125.000 Engelse pond (148.000 euro).

