112-nieuws: A65 weer open na brand • drugs en cash in huis Eindhoven

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Vuilniswagen in brand op A65 bij Vught, snelweg dicht tot 14.00 uur.

Gewonde bij woningoverval in Bergen op Zoom, drie arrestaties

Vrouw gewond bij aanrijding in Eersel

11.10 Getuigen gezocht van poging overval op winkel in Tilburg Twee mannen hebben dinsdagmiddag geprobeerd een winkel aan de Broekhovenseweg in Tilburg te overvallen. Er raakte hierbij niemand gewond. De twee overvallers zijn weggerend. De politie is op zoek naar getuigen. Rond vijf over half zes kwamen er twee mannen de winkel binnen. Een van de mannen liep naar de kassa en eiste dat de medewerkster de kassa openmaakte. Doordat een andere medewerker de winkel in kwam lopen en begon te schreeuwen liepen de mannen de winkel weer uit. Vermoedelijk zijn zij richting het centrum gelopen. Beide mannen hadden een donkere huidskleur en droegen donkere kleding. Ook hadden ze een mondmasker op. Camerabeelden worden veiliggesteld en onderzocht door de politie.

11.05 Drugs en veel contant geld aangetroffen in huis in Eindhoven In een huis in de Eindhovense wijk Tempel is dinsdagmorgen een kamer aangetroffen die volledig was ingericht voor het bewerken, verwerken en verpakken van verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking troffen de politie veel verdovende middelen aan zoals xtc, MDMA, amfetamine, cocaïne, GHB en lsd. Ook is een groot geldbedrag aangetroffen. Een vrouw en een man die in het huis waren zijn aangehouden.

10.30 Vuilniswagen met oud papier in brand op A65 bij Vught Op de A65 bij Vught is woensdagmorgen brand uitgebroken in een vuilniswagen met oud papier. De vrachtwagen staat langs de kant. De brandweer had na een half uur het vuur onder controle. De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt bij de brand. Het opruimen van de rotzooi en het wegslepen van de vrachtwagen nam enkele uren in beslag. Rond halftwee was de A65 tussen afrit Cromvoirt en Vught-Centrum weer open. Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

09.15 Man opgepakt voor reeks gewelddadige straatroven De politie heeft met de arrestatie van een 24-jarige man uit Soest waarschijnlijk vier straatroven en pogingen om iemand te beroven opgelost in Den Bosch, Oss, Dorst en Rijen. Vorig jaar december sloegen de daders in zes dagen tijd zeker vier keer toe.

08.20 Gewonde bij woningoverval in Bergen op Zoom, drie aanhoudingen Bij een woningoverval in Bergen op Zoom is woensdagmorgen een gewonde gevallen. Drie mensen zijn aangehouden. Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

08.00 Vrouw gewond bij aanrijding in Eersel Bij een ongeluk op de Steenovers ter hoogte van industrieterrein Meerheide in Eersel is woensdagmorgen een vrouw gewond geraakt. Toen een auto het industrieterrein op wilde rijden werd deze in de flank geraakt door een tegemoetkomende auto. De gewonde zat als passagier in de auto welke in de flank geraakt werd.

05.55 Auto door brand verwoest in Den Bosch Een auto die geparkeerd stond aan het Rivierenplein in Den Bosch is dinsdagavond uitgebrand. De brandweer werd iets na tien uur gealarmeerd. Het vuur was snel onder controle. De politie sloot tijdelijk de weg af. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

22.55 Hardrijders bij Eindhoven mogen rijbewijs inleveren Twee automobilisten uit Boxtel wilden in Eindhoven kijken wie van hen de snelste was. Op de Beukenlaan reden ze 119 waar maximaal 70 km is toegestaan. Op de Tilburgseweg tikten ze 142 km aan. Ook daar is een snelheidlimiet van 70 km. Van beide bestuurders is het rijbewijs ingenomen.

22.30 Voor honderdduizenden euro’s aan crystal meth gevonden in hotelkamer Breda In een hotelkamer in Breda heeft de politie tien kilo crystal meth gevonden. Een 31-jarige Bredanaar is aangehouden. De partij drugs werd gevonden na politieonderzoek en heeft een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. De vondst was afgelopen zondag, zo maakte de politie dinsdag bekend. Op de hotelkamer vond de politie een boodschappentas en een koffer met negen diepvriesbakjes die gevuld waren met crystal meth. De drugs zijn in beslag genomen.

