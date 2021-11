112-nieuws: auto door brand verwoest in Den Bosch

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

05.55 Auto door brand verwoest in Den Bosch Een auto die geparkeerd stond aan het Rivierenplein in Den Bosch is dinsdagavond uitgebrand. De brandweer werd iets na tien uur gealarmeerd. Het vuur was snel onder controle. De politie sloot tijdelijk de weg af. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. vergroot

22.55 Hardrijders bij Eindhoven mogen rijbewijs inleveren Twee automobilisten uit Boxtel wilden in Eindhoven kijken wie van hen de snelste was. Op de Beukenlaan reden ze 119 waar maximaal 70 km is toegestaan. Op de Tilburgseweg tikten ze 142 km aan. Ook daar is een snelheidlimiet van 70 km. Van beide bestuurders is het rijbewijs ingenomen.

22.30 Voor honderdduizenden euro’s aan chrystal meth gevonden in hotelkamer Breda In een hotelkamer in Breda heeft de politie tien kilo chrystal meth gevonden. Een 31-jarige Bredanaar is aangehouden. De partij drugs werd gevonden na politieonderzoek en heeft een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. De vondst was afgelopen zondag, zo maakte de politie dinsdag bekend. Op de hotelkamer vond de politie een boodschappentas en een koffer met negen diepvriesbakjes die gevuld waren met chrystal meth. De drugs zijn in beslag genomen.

