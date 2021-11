112-nieuws: Gifwolk komt vrij in Nuenen • drugsafval langs A16

16.30

Bij een ongeluk met een zogenoemd IBC-vat in Nuenen is een giftige damp vrijgekomen. Het 1000 liter vat stond al enige tijd op het terrein van een bedrijf en werd een stukje verplaatst met een loader. Het vat raakte daarbij beschadigd en begon te roken. De werknemer gooide het vat in een kuil in de grond nadat er veel stof weg was gelekt. Een flinke gifwolk trok hierbij over de naastgelegen weg. Omwonenden en een groepje fietsers die de stof inademden, kregen het advies om het ziekenhuis te gaan. Ook de bewuste werknemer werd naar het ziekenhuis gebracht voor observatie. Wat er precies in het vat zit, is onbekend. De brandweer heeft een dikke schuimlaag aangebracht omdat de stof reageert met zuurstof.