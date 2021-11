Coronanieuws: 40 procent minder OV-reizigers, recordaantal besmettingen

05.00

België staat weer strengere coronamaatregelen te wachten. Het coronavirus heeft razendsnel terrein gewonnen en de toestanden in de ziekenhuizen zijn 'zeer alarmerend'. De verantwoordelijke ministers beslissen woensdagmiddag of ze onder meer thuiswerken weer gaan verplichten en vaker om een mondkapje zullen vragen. Ook wordt gedacht om degenen die dat kunnen te verplichten tot kerstmis drie of vier dagen per week thuis te laten werken.

Kinderen vanaf groep zes zouden in de klas een mondkapje op moeten, en ook in winkels en op andere plaatsen waar die regel nu al voor tieners en volwassenen geldt. Die laatsten moeten mogelijk binnen ook weer een kapje gaan dragen waar dat met een coronapas niet langer hoefde. Wie het nachtleven in wil, zou naast een coronapas voortaan een negatieve zelftest moeten kunnen laten zien.