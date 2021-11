Coronanieuws: Brabantse boostercampagne start vrijdag

18.00

In een groot deel van Brabant begint vrijdag de zogeheten boostercampagne. Mensen van tachtig jaar en ouder kunnen dan hun derde prik tegen corona krijgen. De drie GGD’s in onze provincie hebben eerder deze week hiervoor de uitnodigingen verstuurd. Ouderen die voor deze boostervaccinatie in aanmerking komen en in Zuidoost-Brabant wonen, moeten wachten tot maandag. Prikken kan alleen op afspraak. De derde vaccinatie wordt gezien als extra bescherming.

De GGD West-Brabant begint vrijdag op Breda International Airport in Bosschenhoofd. Vanaf maandag worden ook mensen geholpen op Breepark in Breda. Beide locaties zijn van maandag tot en met vrijdag open.

In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant wordt vanaf vrijdag de boosterprik gezet op de vaccinatielocaties in Boxtel, Veghel en Waalwijk. Ook in het weekend kunnen (oudere) mensen er voor de derde keer ingeënt worden. Dit komt hun begeleiders vaak beter uit, zo laat de GGD weten.

Ook in Zuidoost-Brabant zal er op zaterdag en zondag ‘geboosterd’ worden, al begint de campagne in deze regio pas komende maandag. De doelgroep kan hiervoor terecht op de Antoon Coolenlaan in Eindhoven en aan de Haverdijk in Helmond.