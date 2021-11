Coronanieuws: voor het eerst meer dan 3000 besmettingen op één dag

10.10

De voetbalstadions blijven in ieder geval drie weken leeg. Dat heeft ook gevolgen voor het Eindhovense cateringbedrijf Top Events, waarvan Ebert Dollevoet uit Valkenswaard de eigenaar is. Zijn bedrijf verzorgt de catering bij PSV, NAC, FC Den Bosch. In een vol voetbalweekend heeft Dollevoet ruim duizend man personeel aan het werk. “We worden nu weer op onze stoel gezet. Ik vind het jammer, want we waren lekker bezig. Maar het is wat het is.”

Dollevoet is met zijn bedrijf ook actief in de festivalbranche, die ook weer op zijn gat ligt. Toch vreest hij niet voor het bestaan van zijn bedrijf. “We hebben een goede basis opgebouwd met dit bedrijf. Hoe moeilijk het ook is, dan kom je ook deze tijden door.”