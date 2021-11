Gewonde bij woningoverval in Bergen op Zoom, drie aanhoudingen

Bij een woningoverval in Bergen op Zoom is woensdagmorgen een gewonde gevallen. Drie mensen zijn aangehouden.

Rond tien over halfacht vond de overval in de woning aan de Colijnspolder plaats. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie doet onderzoek.