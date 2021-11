PSV verliest 1 miljoen euro bij iedere wedstrijd zonder publiek

Als PSV zonder publiek moet spelen, verliest de club één miljoen euro per wedstrijd. Dat zegt directeur Toon Gerbrands. “Het voelt zuur.” De KNVB heeft woensdagmiddag besloten dat er zonder publiek gespeeld gaat worden.

Volgens Gebrands kunnen fans coronaveilig voetbalwedstrijden bezoeken. “Ik heb het OMT-advies gezien en daar stond niets in over voetballen zonder publiek. Ik mis bij het kabinet de logica. Het lijkt allemaal voor de bühne.”

“Voor mijn gevoel zijn de maatregelen van het kabinet niet logisch”, stelt Gerbrands op PSV.nl. “We controleren iedereen die naar binnen wil en hebben ook mensen geweigerd.” De PSV-directeur heeft bij de GGD nagevraagd of er in zijn stadion coronabrandhaarden zijn ontstaan. “Het antwoord was nee, slechts een paar gevallen.”

Op dit moment mogen er tot 4 december geen fans in de stadions. PSV speelt in die tijd thuis tegen Vitesse, Sturm Graz en FC Utrecht. Gerbrands wil die duels met fans spelen. “Wordt de coronasituatie in Nederland slechter dan zien we verder.”

Het kabinet besloot vrijdag dat publiek drie weken lang niet welkom is bij alle sportwedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs. Het is een van de maatregelen om het aantal coronapatiënten terug te dringen en de druk op de ziekenhuizen te verlichten.