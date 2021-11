Koningin Máxima bezoekt Amphia Ziekenhuis in Breda

Foto: Patrick van Katwijk/ANP. vergroot

Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. In anderhalf uur tijd bezocht ze de ambulancehal, de afdeling spoedeisende hulp, de verpleegafdeling en de afdeling orthopedie. In het restaurant sprak Máxima met patiënten, verpleegkundigen en dokters.

Eigenlijk zou Máxima de nieuwbouw van het ziekenhuis officieel komen openen, maar dit ging door de coronamaatregelen niet door. Het nieuwe gedeelte van het Amphia werd in november 2019 al in gebruik genomen. Een officiële opening werd door de coronacrisis telkens uitgesteld en is nu zelfs helemaal van de baan. De bouw van het nieuwe Amphia begon in 2016 en duurde drie jaar. Het ziekenhuis bestaat uit vier torens met 527 eenpersoonskamers, die via een lange gang zijn verbonden aan het oude Amphia Ziekenhuis locatie Molengracht. De bouw kostte 225 miljoen euro. Voor de officiële opening was een heel programma opgezet. Er was een grote rondleiding gepland, maar door de nieuwe lockdown was het niet mogelijk om grote groepen bij elkaar te brengen. Dus bleef het bij een werkbezoek van anderhalf uur.

Máxima in gesprek met Amphia-medewerkers. vergroot

Rondleiding door het ziekenhuis. vergroot

Foto: Raoul Cartens. vergroot

Foto: Raoul Cartens. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.