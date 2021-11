PSV-verdediger Ramalho: 'Het is duidelijk dat het verdedigend beter moet'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 André Ramalho over Braziliaanse voorgangers bij PSV

Twintig tegentreffers in twaalf wedstrijden. Het zijn de zeer matige statistieken van PSV op het moment. André Ramalho, leider van de Eindhovense defensie, weet als geen ander dat het beter moet om mee te doen om de landstitel. En dat was nu juist precies waarom hij naar Eindhoven kwam.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Het is heel duidelijk waar we ons in moeten verbeteren en dat is het verdedigen" , vertelt Ramalho, die ook weet hoe ze dit op termijn gaan oplossen. "Alles begint met praten. De eerste vragen die je stelt zijn: wat moet beter, hoe moet het beter en wat gaan we doen om het beter te maken. Sommige spelers zijn mindere praters maar het verbetert ook niet vanzelf. Al moeten we ook niet vergeten dat sommige tegentreffers zeer ongelukkig waren. Kijk maar naar mijn laatste eigen goal.” Die twintig tegendoelpunten komen vooral door de twee grote nederlagen tegen Ajax en Feyenoord. Volgens de Braziliaan zijn het twee incidenten en gaat dit zijn ploeg niet nog eens overkomen. “Dat we twee keer zo dik verliezen van een directe concurrent in de competitie mag ons nooit overkomen. Het wedstrijdplan pakte twee keer niet goed uit doordat wij te weinig duels wonnen. Dit moet beter en ik weet zeker dat dit niet nog eens gebeurt.”

"Zonder druk kun je ook niks bereiken"

Ondanks de twintig tegendoelpunten en de twee forse nederlagen tegen de directe concurrentie liet PSV de laatste weken weer een beetje zien waartoe het in staat is. De ploeg won overtuigend van FC Twente en Fortuna Sittard. En PSV heeft evenveel punten als Ajax. “We hebben zelfs meer overwinningen dan Ajax” , constateert de Braziliaan bij het zien van de ranglijst. “Maar we moeten niet afhankelijk zijn van puntverlies van Ajax. We moeten zelf de punten pakken en zorgen dat we ons wekelijks verbeteren.” Want de druk bij PSV is hoog. De club werd in 2018 voor het laatst kampioen en dat knaagt in Eindhoven. Ramalho weet hoe heel de club en stad hunkeren naar een nieuwe landstitel. “Ik weet precies welke ambities deze club heeft. Dat neemt druk met zich mee, maar dat is ook één van de redenen dat ik voor PSV heb gekozen. Zonder druk kun je ook niks bereiken. De ploeg die het beste met druk om kan gaan presteert het beste. Aan ons de taak dat dit seizoen te laten zien.”

"Als PSV dan komt is de keuze snel gemaakt"

Het winnen van titels is het voornaamste doel van de Braziliaan, die na zijn avontuur bij Red Bull Salzburg op zoek was naar een nieuw avontuur. PSV kwam voor hem op een geschikt moment. “Bij Salzburg heb ik veel succes gehad en dus vond ik daar minder uitdaging. Als PSV dan komt is de keuze snel gemaakt. Het is een grote club met veel historie. Ik wil ze graag weer aan prijzen helpen.” Het liefst staat Ramalho over een aantal jaar in het rijtje Ronaldo, Romario en Alex. Veel Brazilianen gingen hem voor en wonnen veel prijzen in Eindhoven. Het winnen van de Johan Cruijff schaal smaakt in ieder geval naar meer. “Alleen al voor onze geweldige fans moeten we op termijn meer prijzen winnen. Ik heb in korte tijd een goede band opgebouwd met de fans, het is ook leuk dat ze je toezingen. Aan mij de taak ze iets terug te geven.”

