Populaire boswachter Thomas van der Es ruilt de Biesbosch in voor Texel

Na 14 jaar in de Biesbosch te hebben rondgestruind, neemt boswachter Thomas van der Es afscheid van het gebied waar hij destijds als 21-jarige begon als de jongste boswachter van Nederland. Hij gaat van een zoet- naar een zoutwatergebied: vanaf februari volgend jaar is hij boswachter op Texel. "Het was een unieke kans", vertelt hij. "Als gezin gingen we al ieder jaar naar het Waddeneiland en nu gaan we er wonen en werken."

"Het is voor Texel de juiste man op de juiste plek", is de reactie van vogelaar Dirk van der Made, die als vogelspotter de boswachter bijna dagelijks in de Biesbosch tegenkwam. "Ik denk niet dat er iemand in Nederland is die zoveel verstand van vogels heeft als Thomas. Ik vind het niet leuk dat hij weggaat uit de Biesbosch, maar hij kan veel betekenen voor het natuurbeheer op Texel. Hij kan als geen ander vogelbewegingen interpreteren en daar toekomstig natuurbeleid op ontwikkelen. Ik vind het een vakman en een geschikte peer."

Van der Es zag de vacature voor boswachter op Texel op het interne kanaal van Staatsbosbeheer. "Na twee dagen keek ik nog eens en er had nog niemand gereageerd op die functie. Toen is het vast gaan zitten in mijn hoofd, met bijbehorende twijfels. Uiteindelijk hebben we besloten om het als gezin te doen. De voorzieningen voor een gezin met jonge kinderen zijn op het eiland uitstekend en de baan was en is een uitgelezen kans."

Op Texel volgt Van der Es een collega op die al veertig jaar boswachter is op het eiland. "Ik word daar net als in de Biesbosch boswachter 'ecologie'. Dat houdt onder meer in het tellen van vogels, maar ook het volgen van ontwikkelingen. Komen er soorten en of aantallen bij, neemt het af én hoe komt dat. Iets heel anders dan boswachter 'publiek', wat ik in de Biesbosch jaren ben geweest.