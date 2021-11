Oranjefan zwaar teleurgesteld: 'Spandoek had in de Kuip moeten hangen'

Arold Arts met zijn bekende spandoek. vergroot

Het is de scherpste doorn in het oog van de doorgewinterde voetballiefhebber: een wedstrijd zonder publiek. Zoals dinsdagavond in de Kuip, toen het Nederlands elftal zich wist te plaatsen voor het WK in Qatar zónder de steun van de twaalfde man. En dus ook zonder het beroemde spandoek Vortum van über-Oranjefan Arold Arts uit Vortum-Mullem.

De man die sinds 1988 zelden een wedstrijd miste, zat dinsdagavond dus noodgedwongen op de bank en zijn spandoek lag op zolder. Tot zijn groot chagrijn, want er bleken wel degelijk spandoeken in het stadion te hangen.

“Ik was wel een klein beetje boos. Ik wist van niks.”

“Ik heb vernomen dat die jongens hun spandoeken naar de KNVB in Zeist hebben gebracht en die heeft ze zelf opgehangen. En heel slecht in beeld”, moppert Arts. “Ik heb de sociale media in de gaten gehouden en de KNVB heeft niet aangekondigd dat je spandoeken naar binnen kon brengen, dus ik was wel een klein beetje boos. Ik wist van niks, anders had ik mijn spandoek ook naar Zeist gebracht voor zo’n belangrijke wedstrijd.” Van de wedstrijd tegen de Noren (2-0) zelf was Arts niet onder de druk. “Die moeten we maar snel vergeten. Het resultaat telt. Het laatste WK waar we aan mee deden, was in Brazilië. Dat is bijna acht jaar geleden, dus ik ben blij dat we naar Qatar kunnen.”

“Als ik een georganiseerde reis kan krijgen, ga ik zeker naar Qatar”

Over Arts’ aanwezigheid op het komende WK, hoeft Nederland niet te twijfelen. “Ik heb de lijst al ingevuld. Of het spandoek dan weer in beeld hangt, is maar de vraag, maar als ik een georganiseerde vliegreis met hotel kan krijgen, ga ik er zeker heen.”

