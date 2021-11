Muzikant Remme (22) drie dagen lang te zien op billboard Times Square

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Zanger Remme uit Eindhoven schittert drie dagen lang op een gigantisch billboard op Times Square in New York. Op het bekende plein in The Big Apple hangen meer dan vijftig billboards waar normaal foto’s van ’s werelds bekendste artiesten en merken verschijnen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Vijf jaar geleden was de 22-jarige zanger nog op Times Square en leek het een onmogelijke droom om daar ooit zelf te kunnen hangen. Op het grote plein in het centrum van New York reizen torenhoge wolkenkrabbers op en is het altijd licht door alle felgekleurde reclames op de tientallen billboards. Het is één van de bekendste plekken van New York en daar kom je niet zomaar met je gezicht te hangen.

"Ik dacht dat het gefotoshopt was."

Totaal onverwachts kwam Remme erachter dat hij daar ook te zien was. Dat vertelde hij woensdag in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "Iemand van mijn muzieklabel stuurde mij gisteren een foto van het billboard. Ik dacht dat het gefotoshopt was dus zocht ik snel live beelden op van Times Square. En toen zag ik mezelf écht voorbijkomen. Voor zo’n vijftien seconden. Bizar." Remme is al lang bezig met muziek, maar bracht kort voor de lockdown pas zijn eerste nummer uit. De muzikant is geboren en getogen in Eindhoven en woont daar nog steeds. Toch is hij veel te vinden in Duitsland. Daar is ook zijn platenlabel gevestigd. Samen met zijn label schrijft hij muziek. Kort na de lancering van zijn eerste nummer sloeg het coronavirus toe. Zijn muziek werd veel gespeeld op de radio en zijn nummer is al een paar miljoen keer beluisterd via Spotify. Maar voor het grote publiek speelde hij zelden.

"Ik weet niet of meer mensen nu naar mijn muziek gaan luisteren."

Wel werd hij via zijn Duitse muzieklabel benaderd door ’s werelds bekendste muziek-streamingsdienst Spotify. Zij proberen met een speciaal programma nieuwe, opkomende artiesten te promoten. En op hun lijstje stond ook Remme. ''Ik weet niet precies hoe ze bij mij zijn uitgekomen'', vertelde hij. '"Bij een optreden tijdens een Nederlands festival was het team van Spotify Nederland aanwezig. Misschien hebben ze me toen wel gezien en onthouden." Nu doet Spotify dus zijn best Remme aan het licht te brengen. Een paar weken geleden zijn ze langs geweest om een korte documentaire op te nemen over hem. Samen met nog zeven andere artiesten is hij voor drie dagen te zien op Times Square. "Ik krijg heel veel reacties op sociale media. En ik heb er ook een paar honderd volgers bij gekregen. Ik weet nog niet of nu ook meer mensen naar mijn muziek gaan luisteren. Dat moet ik over een paar dagen maar eens gaan bekijken." Beluister hieronder het nummer Popstar van Remme:

