Basketballers Heroes Den Bosch klaar in Europa na nederlaag tegen Russen

Door een thuisnederlaag tegen het Russische BC Parma is Heroes Den Bosch uitgeschakeld in de Europa Cup. Het werd 75-92 voor de Russen. Aanvoerder Boy van Vliet berustte in de nederlaag. “We begonnen goed, maar het was lastig om het de hele wedstrijd vol te houden.”

De opdracht voor Heroes was vooraf duidelijk. Er moest niet alleen gewonnen worden, er moest een marge van 16 punten zijn. Aan het begin van de wedstrijd was het verschil al snel negen punten in Bosch voordeel. Voor Van Vliet was dat geen verrassing. “Wij hebben altijd gedacht dat het kon, maar wisten ook dat we alles uit de kast moesten halen.” Bij de marge van negen zag ook coach Erik Braal kansen, maar hij miste op dat moment ook het publiek dat niet in de Maaspoort mocht zijn vanwege de coronamaatregelen. “Zij hadden dat zetje kunnen geven.” Vanwege de marge die goedgemaakt moest worden koos coach Erik Braal voor een opportunistisch speelplan. “Mijn idee was dat we veel punten moesten maken, maar dat deden zij ook.”

“Zij hadden het lang best lastig met ons”

Na drie kwarten basketbal was de stand 68-68. In het laatste kwart schakelde de Russische topploeg een tandje bij en bleek Den Bosch kansloos. “Zij hadden het lang best lastig met ons”, zag coach Braal”, maar dan doen zij de kleine dingetjes goed zoals ons balverlies en rebounds omzetten in punten. Zij waren een volwassener team.” Dat bijschakelen ging de Russen relatief makkelijk af. Niet alleen omdat ze meer ervaring en kwaliteit hebben, maar ook omdat ze veelal groter en sterker waren wat tot makkelijke punten leidde. Aanvoerder Van Vliet zag dat ook, maar zag het niet als doorslaggevend. “Wij kunnen dat compenseren met ons hart. Van hun slimmigheden leren we en dat nemen we mee op weg naar het kampioenschap.” In de groep van vier won Heroes de eerste twee duels dit Europa Cup-seizoen. Daarna volgden vier nederlagen.

