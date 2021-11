Meeste auto-inbraken sinds corona, bekijk hier de cijfers van jouw gemeente

Het complete interieur wordt eruit gehaald, inclusief het stuur vergroot

In de maand oktober zijn 733 auto's opengebroken in onze provincie. Dit is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Thijs den Ouden Geschreven door

Eindhoven spant de kroon. Afgelopen maand waren daar 168 auto's de dupe van een inbraak. In heel 2021 waren het er in Eindhoven al 897. Bij Bekkers Autoschade uit Eindhoven merken ze deze toename ook, vertelt directeur Danny Bekkers. “Het is normaal dat drukke periodes afgewisseld worden door minder drukke periodes. We zien nu alleen wel een flinke stijging.” Opmerkelijk: de meeste auto's die naar het herstelbedrijf worden gebracht, hebben geen kapotte ruit of opengebroken deur. "Zeven op de tien auto's die bij ons binnenkomen, hebben helemaal geen inbraaksporen. Dat komt doordat dieven code-sleutelsystemen hacken. ” Bij een code-sleutelsysteem geeft je sleutel een signaal af aan je auto. Als je dan in de buurt komt van je auto, gaat hij automatisch open. Dieven weten dit soort systemen alleen te hacken. Ze gaan bijvoorbeeld in de straat staan en pikken zo het signaal op van je sleutel die op de vensterbank ligt. Met een laptop weten ze dit signaal te kopiëren om dan ‘s avonds heel gemakkelijk je auto leeg te halen. Vorig jaar sloegen de dieven ook al flink toe.

André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit hoort dit probleem ook vaker. Er zijn echter wel manier om je tegen deze dieven te wapenen. “Je kan je sleutel in stalenbakje leggen of een speciaal sleuteltasje kopen die dit signaal blokkeert. Dit werkt alleen niet altijd. Je kan ook een ander soort sleutel kopen die alleen een signaal afgeeft als deze beweegt. Bekijk hier de cijfers in jouw gemeente:

