Nieuwe wolvenaanval Heusden: vijftien dode schapen én heel veel oud zeer

Vijftien dode schapen en nog eens vijftien gewonde dieren, een wolf heeft woensdagochtend hard toegeslagen in de gemeente Heusden. Vorig jaar hadden schapenboeren in dezelfde omgeving de handen een tijd lang behoorlijk vol aan een wolf, die veel schapen doodbeet. De nieuwe aanval komt dan ook als een onaangename verrassing. "Over vijf jaar geen schapen meer in de wei."

"Niemand ziet of hoort de wolf, alleen de schapen", vertelt Saskia Duives-Cahuzak, de voorzitter van de vakgroep schapenhouderij van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). De schapen werden gedood op het terrein van haar achterburen in Vlijmen. Na de aanval van woensdagochtend, wilde Saskia met een aantal anderen de overige schapen beschermen, maar dat bleek erg lastig. "De provincie gaat over de wolven in Brabant. De provincie stelt netten beschikbaar waar stroom op staat, als bescherming voor de schapen", legt ze uit.

"Met vijf mensen een uur bezig om een net te spannen."

"We zijn met vijf ervaren mensen een uur lang bezig geweest om een net te spannen. Ik denk dat de provincie betaalde krachten in moet zetten om dit op te lossen voor de schapenhouders. Nu komt er een groep vrijwilligers en zij kunnen vaak niet direct komen", vertelt de voorzitter. Vorig jaar mei liep er ook een wolf rond in de omgeving van Heusden. De schapen van boer Jos Verhulst. werden toen drie keer het slachtoffer van een aanval door een wolf. De aanval was deze keer niet bij hem op het erf, maar toch zit de schrik er meteen weer goed in. "Ik werd woensdag gebeld dat er weer een wolf heeft toegeslagen in Vlijmen. Ik heb daarna meteen een aantal van mijn schapen in een veewagen opgehaald", vertelt hij.

"Het is dweilen met de kraan open."

Het is voor Jos lastig om zijn schapen te beschermen. "Het is dweilen met de kraan open", vertelt hij. "Met zo'n grote oppervlakte en zoveel schapen kun je netten blijven spannen. De schapen eten namelijk alle restjes gras weg, waardoor je ze steeds moet verplaatsen. Én de wolven kunnen soms over de netten heen springen." Ook het binnenzetten van de schapen geeft geen garantie. "Je kunt de schapen binnen zetten, maar dat geeft geen garantie dat de wolf niet toeslaat. En je bent uren bezig om ze buiten te laten 's ochtends en vervolgens voor het donker weer te vangen", legt hij uit. De schapenhouders en de ZLTO zitten dus met hun handen in het haar. "De provincie is nu aan zet", zegt de voorzitter. "Maar het is voor iedereen lastig om de wolven te bestrijden dus ik vraag me af of de provincie er iets aan kan doen." Schapenhouder Jos hoopt ook dat de gemeente iets kan betekenen. "Want anders ben ik bang dat we over vijf jaar geen schapen meer in de wei hebben staan", vertelt hij.

